Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в четверг

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября, в Европе состоялось девять матчей отборочного этапа на чемпионат мира 2018 года по футболу. Поединки были сыграны в группах C, E и F. По итогам игрового дня путевки в финальную часть турнира получили Англия и Германия.

Результаты матчей:

Группа C: Азербайджан — Чехия — 1:2 (Исмаилов, 55 (с пенальти) — Копиц, 35, Барак, 66); Сан-Марино — Норвегия — 0:8 (Хенриксен, 8, Кинг, 15 (с пенальти), 17, М. Эльюнусси, 40, 48, 69, Сельнэс, 59, Линнес, 87); Северная Ирландия — Германия — 1:3 (Мадженнис, 90+3 — Руди, 2, Вагнер, 21, Киммих, 86).

Группа E: Черногория — Дания — 0:1 (Эриксен, 16); Румыния — Казахстан — 3:1 (Будеску, 33, 38 (с пенальти), Кешерю, 73 — Турысбек, 82); Армения — Польша — 1:6 (Амбарцумян, 39 — Гросицки, 2, Левандовски, 18, 25, 64, Блащиковски, 58, Вольски, 89).

Группа F: Англия — Словения — 1:0 (Кейн, 90+4); Шотландия — Словакия — 1:0 (Шкртел, 89 (автогол)); Мальта — Литва — 1:1)Аджиус, 23 — Сливка, 53).

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Напомним, за два тура до окончания отборочного этапа сборная Украины занимает четвертое место в группе I, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Андрея Шевченко все еще сохраняют шансы пройти в финальную часть ЧМ-2018. Следующие матчи украинская команда сыграет против сборных Косова (6 октября) и Хорватии (9 октября).