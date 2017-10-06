наверх
06.10.201704:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в четверг

    (обновлено: )4
    По итогам девяти матчей, сыгранных накануне в группах C, E и F, путевки в финальную часть мирового первенства получили сборные Англии и Германии.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября, в Европе состоялось девять матчей отборочного этапа на чемпионат мира 2018 года по футболу. Поединки были сыграны в группах C, E и F. По итогам игрового дня путевки в финальную часть турнира получили Англия и Германия.

    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу

    Результаты матчей:

    Группа C: Азербайджан — Чехия — 1:2 (Исмаилов, 55 (с пенальти) — Копиц, 35, Барак, 66); Сан-Марино — Норвегия — 0:8 (Хенриксен, 8, Кинг, 15 (с пенальти), 17, М. Эльюнусси, 40, 48, 69, Сельнэс, 59, Линнес, 87); Северная Ирландия — Германия — 1:3 (Мадженнис, 90+3 — Руди, 2, Вагнер, 21, Киммих, 86).

    Группа E: Черногория — Дания — 0:1 (Эриксен, 16); Румыния — Казахстан — 3:1 (Будеску, 33, 38 (с пенальти), Кешерю, 73 — Турысбек, 82); Армения — Польша — 1:6 (Амбарцумян, 39 — Гросицки, 2, Левандовски, 18, 25, 64, Блащиковски, 58, Вольски, 89).

    Группа F: Англия — Словения — 1:0 (Кейн, 90+4); Шотландия — Словакия — 1:0 (Шкртел, 89 (автогол)); Мальта — Литва — 1:1)Аджиус, 23 — Сливка, 53). 

    Читайте также: Проблема-2018. Увидят ли украинцы Чемпионат мира по футболу

    Напомним, за два тура до окончания отборочного этапа сборная Украины занимает четвертое место в группе I, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Андрея Шевченко все еще сохраняют шансы пройти в финальную часть ЧМ-2018. Следующие матчи украинская команда сыграет против сборных Косова (6 октября) и Хорватии (9 октября). 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?