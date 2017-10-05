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    Сборная Германии по футболу досрочно завоевала путевку на ЧМ-2018

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    Сборная Германии -действующий чемпион мира - набрала 27 очков и оторвалась от идущих вторыми североирландцев на 8 баллов за один тур до окончания групповой стадии отборочного этапа.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 между Северной Ирландией и Германией
    @DFB_Team

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Сборная Германии по футболу, которая является действующим чемпион мира, обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, обеспечив себе место в финальной части соревнований.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU
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    Встреча группы С, прошедшая в четверг в Белфасте, завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев. У гостей отличились Себастьян Руди (2-я минута), Сандро Вагнер (21) и Йозуа Киммих (86). В составе хозяев единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Джош Мадженнис.

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    Сборная Германии набрала 27 очков и оторвалась от идущих вторыми североирландцев на 8 баллов за один тур до окончания групповой стадии отборочного этапа. Команда Северной Ирландии, уже обеспечившая себе второе место (19), сохраняет шансы попасть на мировое первенство через стыковые матчи, в которые проходят 8 лучших команд, ставших вторыми в своих группах.

    @DFB_Team
    Отборочный матч на ЧМ-2018 между Северной Ирландией и Германией

    Напомним, за два тура до окончания отборочного этапа сборная Украины занимает четвертое место в группе I, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Андрея Шевченко все еще сохраняют шансы пройти в финальную часть ЧМ-2018. Следующие матчи украинская команда сыграет против сборных Косова (6 октября) и Хорватии (9 октября). 

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