Харьковский ФК "Металлист" это никому не нужная игрушка — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Харьковский ФК "Металлист" отобрали у олигарха Сергея Курченко и передали в собственность государства. О таком решении суда сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Курченко купил "Металлист" в 2012 году у бизнесмена Александра Ярославского. С 2016-го "Металлист" перестал участвовать в Чемпионате Украины по футболу.

В апреле прошлого года Комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ отказал "Металлисту" в выдаче аттестата из-за долгов перед работниками клубами и лишил клуб профессионального статуса, а в июне 2017-го Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о его банкротстве.

Насколько ценным приобретением станет "Металлист" для государства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Який сенс у такому поверненні?

— Чесно кажучи, економічного сенсу я взагалі не бачу і радості наших державних мужів з цього я теж не розумію, тому що фактично в нашій країні футбольний клуб не є активом, це просто торгова марка і більше нічого, тому що в нашій країні футбол не є прибутковим бізнесом, не була створена інфраструктура для прибуткового бізнесу. Це більш така олігархічна іграшка для престижу і тому, звичайно, що там повертається? Мабуть, тільки торгова марка та якесь майно, яке потребує подальших інвестицій, на які навряд чи хтось піде із багатих спонсорів, тому що скрізь ми бачимо скорочення витрат на подібні проекти, бо вони себе не окуповують.

Держава повернула собі команду-банкрут для того, щоб перепродати?

— Хто буде купувати — ось питання, хто в цьому зацікавлений? Це або під якісь податкові пільги давати, які ніхто давати не буде, це раз. По-друге, в Україні футбол — це була така олігархічна іграшка, завдання якої було бути теж іміджевим проектом на додаток до інших проектів, ніж бізнес. У нас, наприклад, для того, щоб він був бізнесом, для цього потрібна ціла інфраструктура, наприклад, умовно кажучи, ринок продажу футбольних трансляцій, платне телебачення, щоб можна було вернути кошти, зрозуміла система отримання прибутку на ігри і таке інше, а у нас цього нічого не було, тому що воно цього не потребувало. Люди, які володіли такими великими клубами, для них це була іграшка і додаток до іншого бізнесу, тобто символ престижу і все, і в даному випадку я просто не бачу, хто буде покупцем, навіть колишні власники.

Читайте также: Проблема-2018. Увидят ли украинцы Чемпионат мира по футболу

Генпрокурор каже, що є кілька варіантів: муніципальне управління, конкурс. Не вийде так, що борги повісять на місто?

— Теоретично можливо, а що таке муніципальне управління? Це гроші платників податків? Я не думаю, що можна на них повісити, але, скоріш за все, муніципальне управління закінчиться тим, що просто або будуть намагатись позбавитись клубу, або просто ліквідувати, тим більше, що футболісти звикли до зовсім інших зарплат, які не є ринковими в Україні, і в даному випадку навіщо місту такий тягар?

Напомним, ранее член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков в эфире "ГС" заявил, что относится скептически к идее государственного футбольного клуба. По его словам, дело государства — заниматься здоровьем населения, а не финансированием бизнес-проектов.