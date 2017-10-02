Шевченко прокомментировал смену гражданства Марлоса

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Бразильский нападающий Марлос принял решение о смене гражданства не только из-за перспектив выступления за национальную команду, заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя вызов в национальную команду полузащитника донецкого "Шахтера" Марлоса, который получил украинский паспорт, на матчи с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).

"Это не натурализация, ведь человек шел на это осознанно, это его решение. От своих правил мы не отходили, и специально никто никого не натурализовывал. Самая главная задача заключалась в том, чтобы сохранить коллектив. Марлос — гражданин Украины, с чем я его поздравляю. Конечно, от такого игрока никто отказываться не будет. Мы его вызвали и рассчитываем, что он создаст хорошую конкуренцию в команде. Человек принял гражданство и сознательно шел на это, хочет остаться жить в Украине. И это достаточно непростое решение для него. Футбол здесь не играет никакой роли. Да, это его профессия и работа, но мы должны поддерживать и уважать его решение", — заявил Шевченко в эфире программы "Профутбол".

Напомним, бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство. Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.