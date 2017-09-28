Хавбек "Шахтера" получил гражданство Украины и собирается играть за сборную

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство, сообщил сайту "Динамомания". Теперь футболист ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины.

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В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко положительно оценил шансы на выход из группы и попадание на чемпионат мира-2018 в России. Сборная Украины в следующем туре, 6 октября, сыграет с Косово, тогда как Исландия и Турция сыграют между собой, а Хорватии предстоит игра с Финляндией.