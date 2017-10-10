Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в понедельник

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 октября, в Европе были состоялист девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах D, G и I.

По итогам игрового дня путевку в финальную часть турнира завоевали Исландия и Сербия. Сборная Украины утратила шансы на выход в финальную часть мирового первенства, проиграв в домашнем поединке сборной Хорватии.

Результаты матчей:

Группа D: Молдова – Австрия – 0:1 (Шауб, 69); Сербия – Грузия – 1:0 (Прийович, 74); Уэльс – Ирландия – 0:1 (Макклейн, 57).

Группа G: Македония – Лихтенштейн – 4:0; (Муслиу, 36, Трайковски, 36, Барди, 67, Адеми, 69); Израиль – Испания – 0:1 (Ильярраменди, 76); Албания – Италия – 0:1 (Кандрева, 73).

Читайте также: ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано

Группа I: Украина – Хорватия – 0:2 (Крамарич, 62, 70); Финляндия – Турция – 2:2 (Араюури, 75, Похьянпало, 88 – Тосун, 57, 83) Исландия – Косово – 2:0 (Сигурдссон, 40, Гудмундссон, 68).

Таким образом, по итогам матчей, сыгранных накануне, в плей-офф будут участвовать Италия, Дания, Хорватия, Северная Ирландия и Ирландия.