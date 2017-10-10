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    Спорт

    Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в понедельник

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    Сборная Украины утратила шансы на выход в финальную часть мирового первенства, проиграв в домашнем поединке сборной Хорватии со счетом 0:2.
    Логотип чемпионата мира по футболу 2018 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 октября, в Европе были состоялист девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах D, G и I.

    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    ЧМ-2018. Украина - Хорватия: "матч века" или "развод" по-крупному?

    По итогам игрового дня путевку в финальную часть турнира завоевали Исландия и Сербия. Сборная Украины утратила шансы на выход в финальную часть мирового первенства, проиграв в домашнем поединке сборной Хорватии. 

    Результаты матчей:

    Группа D: Молдова – Австрия – 0:1 (Шауб, 69); Сербия – Грузия – 1:0 (Прийович, 74); Уэльс – Ирландия – 0:1 (Макклейн, 57). 

    Группа G: Македония – Лихтенштейн – 4:0; (Муслиу, 36, Трайковски, 36, Барди, 67, Адеми, 69); Израиль – Испания – 0:1 (Ильярраменди, 76); Албания – Италия – 0:1 (Кандрева, 73).

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    Группа I: Украина – Хорватия – 0:2 (Крамарич, 62, 70); Финляндия – Турция – 2:2 (Араюури, 75, Похьянпало, 88 – Тосун, 57, 83) Исландия – Косово – 2:0 (Сигурдссон, 40, Гудмундссон, 68).

    Таким образом, по итогам матчей, сыгранных накануне, в плей-офф будут участвовать Италия, Дания, Хорватия, Северная Ирландия и Ирландия.

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