"Вынос козла" в Раде. Луценко прокомментировала свой скандальный призыв

Представитель президента в парламенте, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" и жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко не жалеет о том, что во время противостояния в Верховной Раде 5 октября призывала коллегу по фракции Олега Недаву "вынести козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

"Представьте себе ситуацию: возмущенный зал, Левченко неадекватный в момент, который держит руки на шее почти у Геращенко. Она одна — наседает на нее полностью. Соболев вырывает микрофоны, "Батькивщина" провоцирует наших депутатов на драку. Левченко наседает на Ирину Геращенко. Она единственная, которая удерживает фактически ситуацию под контролем, показывая, что трибуна работает — парламентское место, где проводится заседание, работает. Она готова работать дальше", — заявила Луценко в эфире "5 канала".

"И мы понимаем, что он (Юрий Левченко — Ред.) в экстазе может дойти до рукоприкладства. Ни минуты не жалею о высказывании, ни минуты не жалею, что я выкрикнула "выбросьте его оттуда". (…) Он фактически признал, что он готов был к сожжению, к агрессивным действиям, к уничтожению фактически парламентаризма в Украине. (…) Фактически, это была защита вице-спикера. Это была защита подруги, это было выражение эмоциональное. Никоим образом не жалею и не собираюсь забирать слова обратно", — добавила представитель президента в Раде.

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Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее вступился за свою супругу, которая оказалась в эпицентре скандала из-за своего "эмоционального" высказывания.