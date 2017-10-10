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    "Вынос козла" в Раде. Луценко прокомментировала свой скандальный призыв

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    Политикум: ты мне кум или не кум? (17)

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    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, она "ни минуты" не жалеет о сказанном и считает, что нардеп"-свободовец" Юрий Левченко вел себя неадекватно.
    Youtube "5 канала"

    Представитель президента в парламенте, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" и жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко не жалеет о том, что во время противостояния в Верховной Раде 5 октября призывала коллегу по фракции Олега Недаву "вынести козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

    Потасовка между депутатами Рады произошла в сессионном зале во время голосования законопроекта о восстановлении суверенитета над оккупированным Донбассом
    Украинское фото
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    "Представьте себе ситуацию: возмущенный зал, Левченко неадекватный в момент, который держит руки на шее почти у Геращенко. Она одна — наседает на нее полностью. Соболев вырывает микрофоны, "Батькивщина" провоцирует наших депутатов на драку. Левченко наседает на Ирину Геращенко. Она единственная, которая удерживает фактически ситуацию под контролем, показывая, что трибуна работает — парламентское место, где проводится заседание, работает. Она готова работать дальше", — заявила Луценко в эфире "5 канала".

    "И мы понимаем, что он (Юрий Левченко — Ред.) в экстазе может дойти до рукоприкладства. Ни минуты не жалею о высказывании, ни минуты не жалею, что я выкрикнула "выбросьте его оттуда". (…) Он фактически признал, что он готов был к сожжению, к агрессивным действиям, к уничтожению фактически парламентаризма в Украине. (…) Фактически, это была защита вице-спикера. Это была защита подруги, это было выражение эмоциональное. Никоим образом не жалею и не собираюсь забирать слова обратно", — добавила представитель президента в Раде.

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    Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее вступился за свою супругу, которая оказалась в эпицентре скандала из-за своего "эмоционального" высказывания. 

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