ГПУ раскрыла дело Вороненкова - Луценко

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура завершила расследование убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов, передается в суд.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству. Удалось воссоздать полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц… Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — цитирует "112 Украина" Луценко.

По словам Луценко, убийство Вороненкова заказал бывший муж его вдовы Марии Максаковой Тюрин.

Как сообщил генеральный прокурор, фактическим заказчиком убийства является криминальный авторитет Владимир Тюрин — гражданин России 1958 г. р., ранее судимый за изнасилование группой лиц, кражи и хулиганство.

"Заказчик имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", — уточнил Луценко.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержаниив Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.