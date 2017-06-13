Хроника 12 июня: рост зарплат и пенсий, новая ГАИ, запрет георгиевских лент

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 июня, министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что в Украине до конца этого года ожидается увеличение средней зарплаты на 37% – до 7,1 тысяч гривен, а также перерасчет пенсий. Помимо этого вчера СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект, а суд поставил на паузу переименование проспекта Ватутина в Киеве. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украинцам повысят зарплаты и сделают перерасчет пенсий

В Украине до конца этого года ожидается увеличение средней зарплаты на 37% – до 7,1 тысяч гривен, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Также он заявил о недопустимости дальнейшего существования привилегированных каст в пенсионной системе, а также объяснил важность применения прозрачных и единых для всех правил при начислении пенсий. Новый законопроект относительно реформирования пенсионной системы вводит честные и прозрачные правила определения размера пенсий для всех граждан без оглядки на статус и место работы, отметил Рева.

Ассоциация с ЕС полностью заработает 1 сентября

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября, сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли. До окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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Порошенко запретил георгиевские ленточки

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. В мае Верховная Рада приняла закон, которым предлагалось ввести админответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

ВСУ готовятся к внедрению новой системы воинских званий

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о подготовке к внедрению новой системы воинских званий для лиц сержантского и старшинского состава. Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы относительно перечня званий военнослужащих", зарегистрированном в Верховной Раде, в украинской армии планируют ввести такие звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной преступной группировки, которые подозреваются в подготовке взрыва стратегического объекта в Житомирской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. По данным ведомства, участники группировки собирались ограбить ювелирный магазин в городе Коростень. С целью "отвлечь внимание правоохранителей", они планировали подорвать стратегическое здание вблизи города, заявили в СБУ.

Крупнейший украинский провайдер заблокировал доступ к российским сайтам

Крупнейший украинский интернет-провайдер Wnet заблокировал доступ к попавшим в санкционный список российским интернет-ресурсам, сообщил президент компании Алексей Клещевников. Ранее президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

Суд Киева отказался списать дивиденды "Газпрома" в счет штрафа

Хозяйственный суд Киева отказал исполнительной службе в списании 84 миллиона гривен дивидендов российского "Газпрома" от киевского "Газтранзита" в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа в 172 миллиарда гривен. Общее собрание акционеров "Газтранзита" решило направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209 миллионов гривен на выплату дивидендов. Газпром владеет 40% акций в капитале "Газтранзита", поэтому он получит 84 миллионов гривен.

На украинских трассах появился дорожный патруль

В понедельник, 12 июня, в Украине приступили к работе первые патрули дорожной патрульной полиции. Замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что дорожная полиция будет патрулировать трассы национального и международного значения. По его словам, никакой отдельной структуры или отдельного подразделения нет.

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Суд поставил на паузу переименование проспекта Ватутина в Киеве

Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина. Об этом сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты, автор петиции о запрете переименования Елена Бережная. На заседании в четверг, 1 июня, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Арест Навального и массовые задержания на акциях оппозиции в России

Полиция в понедельник, 12 июня, задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. Всего в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3 500 человек. Помимо этого Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, а также за неповиновение правоохранительным органам.

В Кении обрушилось 7-этажное здание

По меньшей мере 15 человек пропали без вести в столице Кении Найроби в результате обрушения семиэтажного здания. Отделение Красного Креста в Кении в своем микроблоге Twitter сообщило, что инцидент произошел в жилом квартале Kware Pipeline Embakasi. На место прибыли сотрудники организации и других экстренных служб. Дальнейшие детали произошедшего выясняются.

Всемирный день борьбы с детским трудом, установленный Международной организацией труда, отмечается ежегодно именно 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.