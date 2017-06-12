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    Суд Киева отказался списать дивиденды "Газпрома" в счет штрафа

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (574)

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    Общее собрание акционеров "Газтранзита" решило направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209 миллионов гривен на выплату дивидендов. Газпром владеет 40% акций в капитале "Газтранзита", поэтому он получит 84 миллионов гривен.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева отказал исполнительной службе в списании 84 миллиона гривен дивидендов российского "Газпрома" от киевского "Газтранзита" в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа в 172 миллиарда гривен, сообщают "Украинськие новости" со ссылкой на решение суда от 31 мая.

    Логотип на павильоне компании Газпром
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    "28 апреля общее собрание акционеров "Газтранзита" решило направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209 миллионов гривен на выплату дивидендов. Газпром владеет 40% акций в капитале "Газтранзита", поэтому он получит 84 миллионов гривен. Суд решил отказать исполнительной службе о списании дивидендов, поскольку перечень акционеров "Газтранзита", имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не определен", — говорится в сообщении.

    Как известно, что "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежит по 40% акций "Газтранзита", еще 19,5% акций — турецкой компании Turusgas. Компания была создана в 1997 года для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона.

    Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом.

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