Суд Киева отказался списать дивиденды "Газпрома" в счет штрафа

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева отказал исполнительной службе в списании 84 миллиона гривен дивидендов российского "Газпрома" от киевского "Газтранзита" в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа в 172 миллиарда гривен, сообщают "Украинськие новости" со ссылкой на решение суда от 31 мая.

"28 апреля общее собрание акционеров "Газтранзита" решило направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209 миллионов гривен на выплату дивидендов. Газпром владеет 40% акций в капитале "Газтранзита", поэтому он получит 84 миллионов гривен. Суд решил отказать исполнительной службе о списании дивидендов, поскольку перечень акционеров "Газтранзита", имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не определен", — говорится в сообщении.

Как известно, что "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежит по 40% акций "Газтранзита", еще 19,5% акций — турецкой компании Turusgas. Компания была создана в 1997 года для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с ОАО "Газпром" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом.