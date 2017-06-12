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    Политика

    Ассоциация с ЕС полностью заработает 1 сентября

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (558)

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    В настоящее время не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. О том, что соглашение заработает с осени, сообщил Хюг Мингарелли.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября, сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
    Евроассоциация: Нидерланды дают добро

    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины. 

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    "Оно официально вступит в силу 1 сентября", — цитирует Мингарелли информационное агентство УНИАН.

    До окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

    Напомним, в конце мая сенат Нидерландов — верхняя палата парламента — поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украина  ЕС.

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