Ассоциация с ЕС полностью заработает 1 сентября

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября, сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

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"Оно официально вступит в силу 1 сентября", — цитирует Мингарелли информационное агентство УНИАН.

До окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Напомним, в конце мая сенат Нидерландов — верхняя палата парламента — поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украина ЕС.