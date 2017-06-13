Стало известно, какую зарплату запросил Луческу у "Бурсаспора"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Бывший тренер донецкого "Шахтера" и санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческупопросил у турецкого футбольного клуба "Бурсаспор" годовую заработную плату в размере 3,5 миллиона евро за работу в должности главного тренера команды, сообщает sport.ro.

По информации издания, президент "Бурсаспора" и еще один представитель клуба провели переговоры с Луческу, но отказались от идеи приглашения 71-летнего тренера, когда узнали запрашиваемую им сумму.

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Луческу, до этого на протяжении 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" летом 2016 года. Румынский специалист подписал с клубом контракт по схеме "2+1", сменив на посту главного тренера португальца Андре Виллаш-Боаша. По окончании минувшего сезона было объявлено, что совет директоров "Зенита" принял решение о досрочном расторжении контракта с Луческу.

"Зенит" под руководством румынского тренера завоевал Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны, получив право выступить в квалификации Лиги Европы-2017/18. При этом в Кубке России команда вылетела на стадии 1/8 финала, а в Лиге Европы остановилась в 1/16 финала.