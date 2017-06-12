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12.06.201718:44
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    Фотоленты

    Фотоитоги 12 июня: в Днепре поезд снес трамвай, украинцы и безвиз, задержания в РФ

    (обновлено: )57
    В Днепре поезд снес трамвай
    Гражданин поднимает руки к небу среди обломков возле линии фронта в западном Мосуле
    Президент Украины Порошенко и президент Словакии Киска посетили церемонию, посвященную безвизовому режиму с ЕС
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Рабочие открывают крышки люков для слива вод на затопленной улице после сильных осадков в городе Гуйян
    Председатель правления ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и директор филиала Центр охраны здоровья ПАО Укрзализныця Гуйски Мариуш во время подписания Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО Українська залізниця и Министерством здравоохранения в Киеве, 12 июня 2017 г.
    Первый украинский суперкар
    Очередь за биометрическими паспортами
    Рельсовый автобус Ковель-Ягодин-Хелм
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    В Днепре поезд снес трамвай
    informator.dp.ua
    Гражданин поднимает руки к небу среди обломков возле линии фронта в западном Мосуле
    Гражданин поднимает руки к небу среди обломков возле линии фронта в западном Мосуле
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Президент Украины Порошенко и президент Словакии Киска посетили церемонию, посвященную безвизовому режиму с ЕС
    Президент Украины Порошенко и президент Словакии Киска посетили церемонию, посвященную безвизовому режиму с ЕС
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool via REUTERS
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Украинское фото
    Рабочие открывают крышки люков для слива вод на затопленной улице после сильных осадков в городе Гуйян
    Рабочие открывают крышки люков для слива вод на затопленной улице после сильных осадков в городе Гуйян
    REUTERS Stringer
    Председатель правления ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и директор филиала Центр охраны здоровья ПАО Укрзализныця Гуйски Мариуш во время подписания Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО Українська залізниця и Министерством здравоохранения в Киеве, 12 июня 2017 г.
    Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и директор филиала "Центр охраны здоровья" ПАО "Укрзализныця" Гуйски Мариуш во время подписания Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО "Українська залізниця" и Министерством здравоохранения в Киеве, 12 июня 2017 г.
    Соколовская Инна / УНИАН
    Первый украинский суперкар
    facebook.com/igor.mosijcuk
    Очередь за биометрическими паспортами
    Очередь за биометрическими паспортами
    РИА Новости Украина
    Рельсовый автобус Ковель-Ягодин-Хелм
    Рельсовый автобус "Ковель-Ягодин-Хелм"
    Facebook Владимира Гунчика
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    REUTERS Anton Vaganov

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    Трамвай врезался в тепловоз с зерном утром в понедельник в Днепре. В результате аварии погиб мужчина, который работал в составе локомотива и на момент ДТП был на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Также пострадала водитель трамвая — женщину доставили в больницу. Жертв среди пассажиров не было.

    Смотрите также: "Следующая остановка — НАТО". Соцсети взорвались фотожабами на безвиз

    Из Украины в Польшу запустили рельсовый автобус. По данным пресс-службы, для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.

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