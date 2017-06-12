Фотоитоги 12 июня: в Днепре поезд снес трамвай, украинцы и безвиз, задержания в РФ

Трамвай врезался в тепловоз с зерном утром в понедельник в Днепре. В результате аварии погиб мужчина, который работал в составе локомотива и на момент ДТП был на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Также пострадала водитель трамвая — женщину доставили в больницу. Жертв среди пассажиров не было.

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Из Украины в Польшу запустили рельсовый автобус. По данным пресс-службы, для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.