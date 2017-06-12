Без огонька. Как Украина пережила первые сутки безвиза - опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

За прошедшие сутки в страны Евросоюза по биометрическим паспортам поехала одна тысяча четыреста украинцев. Это 22% процента от общего количества, пересекших границу граждан.

Из тех, кто поехал по новым правилам, большинство воспользовалось автомобильным транспортом — 73%, а 27% украинских граждан — авиасообщением.

Подробнее о первых сутках безвизового режима с ЕС рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Чи є у вас свіжі дані на ранок, скільки українців вже встигли скористатися безвізовим режимом з шенгенською зоною?

— Ситуація принципово не змінилася. Станом на шосту годину ранку майже 1,9 тисяча наших співвітчизників скористалися безвізом, і тільки по біометричних паспортах виїхали до країн шенгенської зони. Загалом приблизно 22% з цієї кількості — це ті, хто скористався саме авіаційним сполученням, тобто полетів літаком, і, відповідно 78% — це ті, хто перетнув кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Чи були відмови?

— Так, на даний момент є дві відмови. Обидві були в пункті пропуску Шегині-Медика, тобто Медика з польського боку. Це двоє наших співвітчизників. Один, як ми говорили вчора, громадянин України, який перевищив термін перебування в Данії, другий — громадянин України, який також мав проблеми з міграційним законодавством в країнах Європи. Також у нього ще є заборона на в'їзд до країн ЄС.

Але напередодні повідомлялося про п'ять відмов? Чи це була помилка?

— Річ у тому, що інші співвітчизники, які входять в цю кількість, яку ви говорите, вони не ті, хто скористувався безпосередньо безвізом. Тобто конкретно з тих, хто скористувався безвізом, це дві відмови, починаючи з нуль годин 11 числа.

Чи взагалі збільшилася кількість бажаючих перетнути кордон?

— Наразі ситуація абсолютно спокійна і збільшення взагалі ми не фіксуємо. Тобто все в межах аналогічного періоду минулого року. Тобто збільшення взагалі немає.

Які країни найпопулярніші зараз?

— Якщо говорити про безвіз безпосередньо, то лідерство утримує принаймні Польща. Як країна в'їзду — 64% тих співвітчизників, хто поїхав до країн ЄС, поїхали саме спочатку в Польщу.

Повідомлялося про те, що консули у країнах шенгену будуть працювати у якомусь черговому режимі. Що це означає?

— Принаймні, взаємодія здійснюється наступним чином. Представники представники європейських країн чергують з 10 по 22 число у чотирьох наших авіаційних портах і семи автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС. Що стосується представників наших консульств, то я точно знаю, що представники консульств також працюють в черговому режимі в польських пунктах пропуску на україно-польському кордоні і в аеропортах, присутні в аеропортах Варшави і в аеропорту Братислави.

Испробовал на себе безвиз специальный корреспондент Голоса Столицы Саня Дымов, который воспользовался промо-акцией от МАУ и накануне слетал в Вильнюс.

Что происходило в "Борисполе"? РИА Новости | Перейти в фотобанк Украинцы берут Европу штурмом. Итоги первого дня безвиза

— Откровенно говоря, у меня сложилось такое впечатление, то ли совпало это с воскресеньем, потому что после уик-енда люди отправлялись домой, либо действительно это было связано с тем, что вчера был, так сказать, первый день безвиза, людей действительно было, по моим наблюдениям, немного больше, чем всегда. Во-первых, конечно же, устроили настоящий праздник. Были танцы, танцоры в украинских национальных костюмах. Я так понимаю, что в течение дня в самом аэропорту "Борисполь" происходили культурные события. Непосредственно нас поздравляли отдельно. Допустим, стойка регистрации была украшена воздушными шариками. Это из таких интересных наблюдений.

Что касается самого рейса, что там было?

— Сразу, когда ты подходишь на паспортный контроль уже непосредственно перед вылетом тебе дают брошюрку, в которой написаны основные правила безвиза. То есть нужно не забыть, что обязательно у тебя должен быть биометрический паспорт, приветственное слово от авиакомпании, и представителей государства. Понятное дело, что с украинской стороны спокойно, тебя выпускают. А самое интересное начинается, безусловно, уже, кода ты прилетаешь. В моем случае — в Вильнюс. Наш самолет был первым в этот день, который прилетел из Украины. У меня этот процесс занял реально не больше минуты. Вот жалко, что я не засекал. Мне просто сказали: здравствуйте, взяли мой паспорт, пролистали все страницы, поставили штамп, пожелали приятного дня и отдали паспорт.

А отпечатки пальцев нужно было давать?

— У кого есть биометрический паспорт — не нужно давать отпечатки пальцев. Но у нас в самолете летели ребята, у которых был обычный паспорт с визой. Они обязательно их просили еще отпечатки пальцев сделать. Слышал, за соседними стойками регистрации, там у людей, допустим, все-таки спрашивали, например: а когда вы летите обратно? Это то, что мне удалось зафиксировать. В принципе, вот эти справки из ЖЭКа, о том, что у тебя нет задолженности за оплату коммунальных услуг, не спрашивали. Все страшные истории, о которых много писали в интернете, не осуществились.

Наверное, стоит сделать скидку, что это промо-рейс и здесь какая-то поблажка была. Тем более, если я не ошибаюсь, вас еще и встречали работники консульства в аэропорту?

— Да, я хотел именно этим и дополнить, что вполне возможно, что из-за того, что первый день, из-за того, что у нас такой специальный рейс. Потому что к нашему прилету было действительно большое внимание со стороны Литвы, потому что нам устроили некую церемонию приветственная при участии представителей МИД Литовской республики. Был представитель, посол Украины в Литве, представители МАУ, и конечно же, было очень много местной прессы. Когда мы вышли, нам сразу предложили воду, капкейки с флагами Украины и Литвы, яблочко и еще что-то. И много-много местной прессы, которая сразу же задает вопросы. Еще у нас была экскурсия, сразу же распределили самолет по нескольким автобусам.

Была ли у вас в программе встреча с украиноговорящим гидом?

— Встретились и чай попили. Да, гид родом из Вильнюса, то есть родился там, но у него мама украинка. И она его с детства учила украинскому языку. Мне показалось, что он настолько круто говорил на украинском языке, что наши местные, которые украиноязычные граждане, не все так грамотно и так красиво, без акцента говорят. Также не было сложностей с пониманием.

В рамках экскурсии что показывали? Как долго она длилась? Что там было?

— Это была прогулка по старому городу. Мы посмотрели местные достопримечательности. То есть максимально то, что можно было, грубо говоря, за три часа показать в старом городе, нам показали.

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Ранее помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет в эфире "ГС" сообщил, что 11 июня никому не было отказано в поездке в ЕС без виз по биометрическим паспортам.

Напомним, поскольку Украина не входит в ЕС, ее гражданам все равно придется проходить определенную процедуру пересечения границы, однако она будет чуть более приятной без виз, считает аналитик "Европы без барьеров" Екатерина Кульчицкая.