Соцсети о безвизе: тут бы коммуналку заплатить, какой там кофе в Братиславе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина теперь Европа! В ночь на воскресенье, 11 июня, для украинцев официально заработал безвиз с ЕС. Этому историческому событию предшествовали не мене интересные мероприятия, вызвавшие в соцсетях шквал комментариев. Первое из них: столичный концерт в честь безвиза, запомнившийся не так звездным составом исполнителей, сколько обращением самого президента. "Прощай немытая Россия…", — процитировал Петр Порошенко стих русского поэта Лермонтова.

Не оставило равнодушными многих украинцев и еще одно символическое действо гаранта: публичное "открытие двери в Европу" и публичное же "братание" с президентом Словакии. Да и обещания гаранта о том, что теперь каждый украинец имеет возможность улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу, или выпить "фантастическое кофе в Братиславе", засели в памяти многих сограждан.

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В украинском сегменте соцсетей тема безвиза уже несколько дней не только основная, а единственная из обсуждаемых тем: "Порошенко говорит "прощай немытая Россия" В это время у 90% людей в Киеве нету горячей воды"; "Требую отмены безвиза и железный занавес вокруг всей Украины для пресечения тотальной утечки (эмиграции) населения". "Почему важен безвиз? Это мотивирующая формальность, которая крайне позитивно влияет на молодых людей", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook