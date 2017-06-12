наверх
12.06.201717:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о безвизе: тут бы коммуналку заплатить, какой там кофе в Братиславе

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (566)

    (обновлено: )17131
    Безвиз для Украины теперь реальность. Это историческое для страны событие сопровождалось народными гуляньями, театрализованными действами и многочисленными речами президента. Чем же запомнились эти судьбоносные дни простым украинцам?
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украина теперь Европа! В ночь на воскресенье, 11 июня, для украинцев официально заработал безвиз с ЕС. Этому историческому событию предшествовали не мене интересные мероприятия, вызвавшие в соцсетях шквал комментариев. Первое из них: столичный концерт в честь безвиза, запомнившийся не так звездным составом исполнителей, сколько обращением самого президента. "Прощай немытая Россия…", — процитировал Петр Порошенко стих русского поэта Лермонтова.

    Не оставило равнодушными многих украинцев и еще одно символическое действо гаранта: публичное "открытие двери в Европу" и публичное же "братание" с президентом Словакии. Да и обещания гаранта о том, что теперь каждый украинец имеет возможность улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу, или выпить "фантастическое кофе в Братиславе", засели в памяти многих сограждан.

    Читайте также: Что после безвиза? Придумает ли власть новую "морковку" для украинцев

    В украинском сегменте соцсетей тема безвиза уже несколько дней не только основная, а единственная из обсуждаемых тем: "Порошенко говорит "прощай немытая Россия" В это время у 90% людей в Киеве нету горячей воды"; "Требую отмены безвиза и железный занавес вокруг всей Украины для пресечения тотальной утечки (эмиграции) населения". "Почему важен безвиз? Это мотивирующая формальность, которая крайне позитивно влияет на молодых людей", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Первый рейс из Украины в Будапешт рамках вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit