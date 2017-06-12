Украинцы берут Европу штурмом. Итоги первого дня безвиза

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Безвизовая эйфория

Украинцы наконец дождались безвизового режима и на радостях массово рванули в Европу. По случаю получения безвиза власти закатили грандиозные празднования, которые продлятся аж пять дней — с 9 по 13 июня. В столице ради этого даже перекрыли центр города — Европейскую площадь и Крещатик до улицы Богдана Хмельницкого.

В Госпогранслужбе сообщают, что в страны ЕС уже проехало более 52 тысяч человек. Самым популярным направлением является Польша и Венгрия.

Пограничники успокаивают — ажиотажа и очередей на границе нет. Тем временем украинцы активно делятся личным опытом пересечения границы без визы. Многие поражены быстротой проверок на границе. Мол, кроме паспорта, на границе вообще ни о чем не спрашивают.

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Пограничники отмечают, что за первые сутки безвиза ажиотажа на границе с Евросоюзом нет. В целом все спокойно и без эксцессов. Наиболее популярным направлением остается Польша.

Как сообщили в департаменте консульской службы МИД, по состоянию на 23:00 11 июня в ЕС въехали 59 627 граждан Украины, из них 11 237 по биометрическим паспортам, в том числе 1682 — без виз. Таким образом, менее 3% от общего количества воспользовались правом безвизовых поездок.

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, правом безвизовых путешествий уже воспользовались 1894 украинцев.

"78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, а 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения", — заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Самым популярным направлением остается Польша — 63% украинцев начали знакомство с Европой именно с этой страны. Среди других направлений — Венгрия, Румыния, Словакия.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отмечает, что за первые 8 часов в страны Евросоюза по биометрическим паспортам (то есть без шенгенских виз) попало 100 украинцев, из которых в Венгрию — 89 человек. Шестеро туристов пересекли украинскую-словацкую границу, а еще пятеро поехали в Румынию.

"Никакой конфликтной ситуации или возвращения людей при пересечении границы не возникло, так что первые 8 часов безвиза прошли на ура! Кстати, сейчас 112 детей со всей Украины пересекают государственную границу в пункте пропуска "Тиса", Венгрия принимает их на летний отдых. Родители большинства из этих детей защищали и продолжают защищать территориальную целостность Украины в Донбассе", — написал Москаль у себя в Facebook.

В честь безвиза "Международные авиалинии Украины" 11 июня распродали 30 тысяч билетов в европейские города. До старта безвизового режима в компании подготовили акцию. Билеты на однодневную поездку именно 11 июня в Брюссель или Вильнюс можно было купить за 1390 гривен — и это в обе стороны.

Консулы на страже

Однако не обошлось в первый день безвиза и без отказов на границе.

Как сообщают в департаменте консульской службы МИД Украины, по последним данным не пропустили пятерых украинцев.

В частности, одного украинца вернули с пункта пропуска на границе с Польшей, поскольку ему был запрещен въезд в ЕС. Двум гражданам Украины отказали во въезде на словацкой границе в связи с превышением срока предыдущего пребывания в ЕС, еще одному украинцу — на румынской границе — из-за отсутствия визы в паспорте старого образца.

Кроме того, на венгерской границе отказали во въезде несовершеннолетнему с паспортом старого образца без визы.

Также в немецком Кельне зафиксирован случай "неспособности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована".

Памятки с Аваковым и Петренко

Тем временем во избежания недоразумений на границе для украинцев уже подготовили специальные памятки по использованию безвизового режима. Как пишут "Вести", с 11 июня их начали раздавать в столичном аэропорту "Борисполь".

Краткий безвизовый курс называется "Памятка для особ, которые желают воспользоваться правилами безвизового режима".

В памятке указывается, что основным правилом безвизового режима является возможность пребывания в шенгенской зоне не более 90 суток на каждые 180 дней года.

При этом пассажиры обратили внимание, что на флаерах размещены фотографии и комментарии главы МВД Украины Арсена Авакова и министра юстиции Павла Петренко. "В добрый путь, европейская Украина!", — желает Аваков, "Украина — это Европа!", — напоминает Петренко. В сети удивляются, что, учитывая международный характер безвизового соглашения, в памятке нету ни президента Петра Порошенко, ни главы МИД Павла Климкина.

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Впечатления украинцев

Как и ожидалось, первый день безвиза вызвал бум обсуждений в соцсетях. Украинцы активно делились личным опытом пересечения границы без визы. При этом многие были поражены быстротой проверок на границе. Как рассказывают украинцы, проверка в среднем заняла не больше 5 минут, а кроме паспорта, пограничники вообще ни о чем больше не спрашивали.

"Безвиз работает. Польская граница: прохождение пограничников — 5 минут. Никаких вопросов, никаких документов кроме паспорта, никакого подтверждения платежеспособности, бронирование и т.д", — пишет Oleksander Bashuk.

"Проверка заняла где-то больше минуты. Отпечатки пальцев не сканировали. Спросили только о броне отеля. Достаточно было лишь озвучить название", — делится впечатлениями Сергей Барду.

Аналогичная ситуация и на венгерской границе.

"Венгерская пограничница аж растерялась на секунду, но посоветовалась с коллегой и поставила штамп. Даже не спросили куда и зачем;)) А я справку из ЖЭКа приготовил (шутка)))", - пишет пользователь katatonia82.

В то же время некоторые довольно критично высказываются по поводу первой статистики безвизовых поездок украинцев. По словам пользователя Алексея Емельянова, у жителей Закарпатья уже давно есть по второму паспорту, и вся эта статистика довольно условная.

"Венгерскому направлению пофиг:) туда просто для галочки поехали за порцией европейского кофе жители Закарпатья, у которых уже есть второй паспорт — документ гражданина какой-нибудь страны ЕС… а то Гена не знает, что у половины Закарпатья такие паспорта уже давно в наличии", - отмечает он.

В среднем, по словам пограничников, проверка биометрического паспорта будет продолжаться менее одной минуты. Однако они прогнозируют увеличение желающих поехать в Европу с 11 июня до 20%.

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По мнению политолога Руслана Бортника, безвиз безусловно нужен и особенно полезен нынешним чиновникам и радикалам.

"Очень хотелось бы чтобы наши политики и чиновники обязательно съездили и посмотрели, что такое демократия, права человека, верховенство права, толерантность…Что бывает за офшоры и коррупцию, чем заканчиваются невыполненные обещания. Обязательно в безвиз необходимо везти наших радикалов — пусть попробуют сорвать мероприятия легальных политических партий в Европе, отбить задержанных у полиции или захватить суд! Всех срочно в безвиз!", — пишет Бортник у себя в Facebook.

Директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб не разделяет эйфорию многих от получения безвизового режима с ЕС.

"… Безвиз не стоит трех лет разрушения страны. И поездки студентов не стоят разрушения страны. Кстати, думаю, до вас доходит, где останутся Украинские студенты после учёбы? Так что кто тут "гавкает", ещё два раза посмотреть. Придумал бы что-то толковее, "преподаватель"", — высказался он у себя в Facebook.

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А пользователь Игорь Рыбак в комментариях к посту сравнивает безвиз для Украины с аварийным зданием. "Безвиз сегодня — это как в аварийном здании поставить новые красивые окна. Да, красиво и удобно, но здание от этого разваливаться не перестанет", — пишет он.

По материалам из открытых источников интернет