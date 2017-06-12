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    Политика

    Климкин призвал украинцев не использовать безвиз для работы

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (557)

    (обновлено: )38202
    Глава внешнеполитического ведомства Украины просит граждан Украины не нарушать кодекс Европейского союза. По его словам, рост миграционного потока может стать причиной для рассмотрения вероятной отмены безвиза.
    Климкин лично проверил вступление в силу безвиза
    twitter.com/pavloklimkin

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает украинцев не пользоваться безвизовым режимом с ЕС для трудоустройства — увеличение миграционного потока из страны может стать причиной для рассмотрения вероятной отмены безвиза. 

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    "Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим. Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, чтобы работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию", — цитирует главу МИД ТСН.

    При этом он призвал граждан Украины не нарушать кодекс Европейского союза. 

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступило в силу 11 июня.

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    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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    Ранее пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника: 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС; 63% граждан страны отправились в Польшу.

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