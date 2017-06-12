Безвиз увеличил поток на границе только на 7% - ГФС

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. С начала действия безвизового режима общее количество пассажиров, которые пересекли таможенную границу в зоне деятельности таможен, смежных со странами Европейского Союза, составила 53 тыс 428 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По сравнению с общим среднесуточным показателем по таможням Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей в 2017 году (49 817) их количество выросло на 7%.

Больше всего пассажиров выехали через границу в зоне деятельности Львовской таможни — 25 031 при среднесуточном показателе по этой таможни — 23680 и Закарпатской — 17 961 при среднесуточном 14009.

Осуществлено таможенное оформление 16 263 легковых и 2338 грузовых авто. По сравнению с общими среднесуточным показателям 2017 года их число возросло на 16% и 18% соответственно.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступило в силу 11 июня.

Смотрите также: Паспортный ажиотаж: очереди за биометрикой в первый день безвиза

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

Читайте также: Великий день Порошенко: фига в кармане, безвиз за пазухой

Ранее пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника: 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС; 63% граждан страны отправились в Польшу.