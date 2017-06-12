Первые итоги безвиза. Две трети украинцев едут в Польшу

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Почти 1,9 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС, 63% граждан страны отправились в Польшу, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник утром.

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По словам Слободяна, самым популярным направлением остается Польша.

"63% украинцев начали знакомство с Европой именно с этой страны. В общем имеем два отказа. В обоих случаях — за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС", — добавил он.

Олег Слободян/Facebook, 12 июня 2017

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.