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    Общество

    Первые итоги безвиза. Две трети украинцев едут в Польшу

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    Европа открывает для украинцев свои границы (551)

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    По словам спикера Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на утро понедельника безвизом воспользовались 1894 украинца; 63% отправились в Польшу.
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Почти 1,9 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС, 63% граждан страны отправились в Польшу, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    ЕС открыл границы для украинцев, что дальше?

    "По состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник утром.

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    По словам Слободяна, самым популярным направлением остается Польша.

    "63% украинцев начали знакомство с Европой именно с этой страны. В общем имеем два отказа. В обоих случаях — за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС", — добавил он.

    Олег Слободян/Facebook, 12 июня 2017

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

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