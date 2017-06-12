Германия ввела контроль на границах

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Контроль введен на границах Германии в связи с саммитом G20, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мероприятие пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Проверки на границе проводятся с целью предотвратить въезд в страну преступников и нарушителей общественного порядка. Сообщается, что пограничный контроль будет действовать до 11 июля.

"Безопасность на саммите является для меня высшим приоритетом", — приводит газета слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера. Еврокомиссия и соседние страны поддержали решение о временном введении контроля.

Ранее также сообщалось, что полиция Гамбурга объявила о запрете на проведение демонстраций в большей части города на время саммита G20.

Напомним, с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.