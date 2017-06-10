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    Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 в Германии - Белый дом

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (65)

    (обновлено: )19
    Согласно заявлению Белого дома, предстоящая встреча двух лидеров "подтвердит твердую приверженность США одному из своих ближайших союзников в Европе и подчеркнет значение, которое администрация (Трампа - ред.) придает укреплению коллективной безопасности НАТО".
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 в Германии, сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуды о том, чтобы посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге в Германии", — говорится в сообщении. Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

    Белый дом отмечает, что предстоящая встреча двух лидеров "подтвердит твердую приверженность США одному из своих ближайших союзников в Европе и подчеркнет значение, которое администрация (Трампа — ред.) придает укреплению коллективной безопасности НАТО".

    В повестке переговоров двух президентов "двусторонние и региональные вопросы, а также углубление союзничества на основе общих ценностей и интересов".

    В ходе визита Трамп также выступит с речью, в которой продемонстрирует "прочные связи США с Центральной Европой".

    Напомним, ранее президент США заявил госсекретарю Рексу Тиллерсону, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой.

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