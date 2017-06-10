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    В мире

    Ситуация с Катаром грозит войной - МИД Германии

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (32)

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    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил резко возросшую напряженность в отношениях между странами. Он также выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.
    Зигмар Габриель
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Разногласия между Катаром и другими ближневосточными странами могут привести к развязыванию войны в регионе. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает агентство Рейтер.

    Флаг Катара
    flickr.com/Juanedc
    Почти катарсис. Последствия дипломатической изоляции Катара

    "Существует опасность того, что разногласия приведут к войне", — заявил Габриэль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, отметив резко возросшую напряженность в отношениях между странами.

    Он также выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.

    В минувший понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.

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