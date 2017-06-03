Нонсенс. Как Западная Германия осталась без… газа

РИА Новости Украина

Газоснабжение свыше пяти миллионов немецких семей оказалось под угрозой, поскольку Нидерланды приостанавливают поставки газа в Германию. Вместо прокладки небольшого и не затратного соединения с российским газопроводом "Северный поток", будет построен трубопровод для поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США стоимостью 600 миллионов евро.

Европейские запасы природного газа в скором времени подойдут к концу. Большое газовое месторождение, расположенное недалеко от голландского Гронингена, постепенно иссякает. После землетрясения в 2012 году и последовавших протестов нидерландское правительство приняло решение в обозримом будущем, самое позднее, до 2030 года, прекратить экспорт газа.

Германия покрывает порядка одной трети своей потребности в газе поставками из Нидерландов. Прежде всего, голландский газ идёт на запад и север Германии. Большая часть из пяти миллионов затронутых домохозяйств в Германии расположена в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Компания Thyssengas, осуществляющая газоснабжение в регионе, ищет теперь альтернативные источники и из-за разной теплоты сгорания разных сортов газа, по-видимому, вынуждена также переоборудовать конечные устройства во всех домах. На одно только переоборудование до 2030 года уйдет 2,2 миллиарда евро. Следует исходить из того, что расходы во многих случаях лягут на потребителей, пишет Sputnik.

Из Нидерландов поставляется газ малой энергии, так называемый газ группы L (низкокалорийный газ). Поскольку добыча этого газа сейчас приостанавливается, придется перейти на газ группы H (высококалорийный газ).

Бывший руководитель Thyssengas Аксель Ботценхардт (Axel Botzenhardt) для закупок газа группы H сделал ставку на сотрудничество с российским концерном "Газпром" и строительство ветки для подключения к "Северному потоку", по которому российский газ поставляется в Германию. После того как Thyssengas, располагающей на западе Германии газотранспортной сетью длиной 4200 км, был приобретен компанией Électricité de France (EDF) и голландским фондом DIF за 700 миллионов евро, председателю правления Ботценхардту в начале этого года пришлось уйти со своего поста.

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Теперь в качестве нового источника поставок газа рассматривается импорт СПГ в танкерах из США и стран Персидского залива. Этот газ будет поставляться из терминала СПГ в Зебрюгге в Бельгии через Нидерланды в Германию. Однако для этого еще необходимо проложить ветку длиной порядка 220 км от бельгийской границы до Мюнстерланда (район на северо-западе Вестфалии). Против проекта уже выступают представители сельскохозяйственной отрасли, защитники окружающей среды и местные жители этих регионов. Невзирая на это, проект успешно разрабатывается, и Thyssengas скоро может приступить к строительству. Трубопровод Zeelink должен быть запущен в 2021 году. В настоящий момент это самый крупный отдельный проект в газовом секторе Германии.

Для соединения сети Thyssengas c "Северным потоком", напротив, необходимо было бы строительство ветки длиной лишь 100 км стоимостью порядка 300 миллионов евро. Тогда можно было бы транспортировать газ из хранилища в нижнесаксонском Редене (Rehden), в котором задействован Газпром, в хранилища Thyssengas в Эпе (Epe) в Вестфалии. Из Редена трубопровод уже идет к "Северному потоку" в Грайфсвальде (Greifswald). Однако, как теперь кажется, этим планам не суждено быть реализованными.

Почему же решено строить трубопровод, который в два раза длиннее и дороже?

В настоящее время Германия получает газ, помимо поставок из Нидерландов, через Северное море из Норвегии и через Балтийское море из России. Со строительством трубопровода Zeelink должна появиться возможность покупать СПГ из США, стран Персидского залива или даже Северной Африки.

Газовый рынок сложный и международный. Сырье торгуется и распределяется на биржах. Нидерланды в скором времени сами не смогут поставлять газ, однако с помощью своего фонда участвуют как в Thyssengas, так и с Royal Dutch Shell в финансировании "Северного потока-2". Поскольку в случае газового бизнеса, в основном, речь идет о долгосрочных инвестициях, они особенно привлекательные. Остается прояснить, насколько на решение земли Северный Рейн-Вестфалия получать СПГ из США и стран Персидского залива вместо российского газа по прямому трубопроводу повлияла место лоббистская работы и политика.

Поскольку потребность Германия в газе растет, Западу нельзя обходить стороной вопрос расширения торговли с Россией, которая располагает крупнейшими в мире запасами газа. Крайне маловероятно, что в долгосрочной перспективе обусловленное обстоятельствами и дорогостоящее снабжение СПГ из США будет достаточным и оправдает себя.

Также возможно построить оба трубопровода, как Baltic Link, так и Zeelink, чтобы гарантировать оптимальную надёжность снабжения. Тем самым, Thyssengas и Северный Рейн-Вестфалия могли бы стать значительным газовым хабом. В документе федерального правительства, посвященном развитию газовой сети, который сейчас должен быть принят и действовать в течение следующих десяти лет, соответствующий план расширения, однако не фигурирует. Расширение сети требует прохождения сложного процесса принятия решений, его должны одобрить все 14 газотранспортные компании Германии. В то время как Zeelink, кажется, без труда преодолел это препятствие, в случае ветки для соединения с "Северным потоком-2", которая во внутреннем пользовании называется Baltic Link, последовало сопротивление.

При строительстве газопроводов и установлении источников снабжения речь всегда идет о стратегических и политических решениях с перспективой на десятилетия. Возможно, некоторым подключение к российскому газу показалось слишком щекотливым? Это вписывается в общую политическую дискуссию о "Северном потоке-2" и зависимости от России как энергетического поставщика. Германия поставляет из России газ в размере около 38 процентов от общего объема.

Однако пока что в федеральном правительстве всегда побеждал прагматизм, а безопасность снабжения граждан была абсолютным приоритетом. А Россия, как ранее и СССР, даже во времена Холодной войны всегда была надежным поставщиком.