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    "Кардинальный пересмотр отношений". Киев выступил за трехсторонку по газу

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (526)

    (обновлено: )42913
    На сайте Минэнерго опубликовал проект новой энергетической стратегии Украины до 2035 года, согласно которому предлагаются переговоры с ЕС и РФ о переносе точки приема транзитного газа на российскую границу.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украина в краткосрочной перспективе хочет провести трехсторонние переговоры с ЕС и РФ о переносе точки приема транзитного газа на российскую границу, говорится в проекте новой энергетической стратегии Украины до 2035 года, которая обнародована в четверг на сайте Минэнерго Украины.

    "В краткосрочной перспективе – кардинальный пересмотр контрактных отношений с РФ через переговорный процесс в трехстороннем формате ЕС – Украина – РФ, с целью внесения изменений в схемы приемки-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу Украины при содействии Европейского союза", — говорится в проекте стратегии, которую должен еще утвердить Кабмин Украины.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Стокгольмский суд: Украина заявила о победе над "Газпромом"

    Еще в 2014 году украинские власти в обращении к руководству Еврокомисии предложили перенести точку приема транзитного газа на украинско-российскую границу.

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    Накануне Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

    Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее  решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

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