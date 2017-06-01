Миллер о рисках отбора Киевом газа в счет штрафа: пусть попробуют

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

"Пусть попробуют", — сказал Миллер, отвечая журналистам в кулуарах ПМЭФ на вопрос, видит ли он риски такого отбора газа.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня.

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Ранее решение по "газовому спору" прокомментировал президент Петр Порошенко.