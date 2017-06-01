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    Минэнерго опасается падения транзита российского газа

    (обновлено: )796120
    В проекте новой энергетической стратегии Украины до 2035 года отмечается, что РФ постепенно и успешно реализует собственные проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опасается падения объемов транзита российского газа в связи с использованием альтернативных маршрутов транспортировки топлива, сообщается в проекте новой энергетической стратегии Украины до 2035 года, которая обнародована в четверг на сайте ведомства.

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    "Существует большая вероятность, что до 2019 года включительно объем транзита российского газа будет сохраняться в диапазоне 50-80 миллиардов кубометров в год. Вместе с тем, пока нет документальных подтверждений о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года", — говорится в документе.

    Минэнерго отмечает, что на сегодняшний день продолжается Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". Кроме того, российская компания постепенно и успешно реализует собственные проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу, что "не позволяет прогнозировать сохранение объемов транзита российского газа через ГТС Украины на текущих уровнях".

    "Вероятно, что только благодаря действию режима санкций и ограничений в отношении РФ и "Газпрома" и усилиям Еврокомиссии возможно сохранение украинского маршрута для поставок российского газа в объеме 15-40 миллиардов кубометров в год (в первую очередь в южном направлении — на Балканы) до ввода в эксплуатацию в 2019 году "Турецкого потока", — говорится в стратегии.

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