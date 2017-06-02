В "Газпроме" заявили о "радужных моментах" в решении арбитража

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В промежуточном решении Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" полно "радужных моментов", сообщил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"Мне юристы докладывают", — сказал журналистам Медведев на ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с текстом промежуточного решения, сообщает РИА Новости Прайм.

"Там полно радужных моментов", — отметил он.

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