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    Газовый спор. Решение Стокгольмского арбитража будет 31 мая - МИД

    (обновлено: )255
    Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца отметила, что не хотела бы "сейчас спекулировать этим решением", поэтому комментарии будут после его обнародования.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что решение Стокгольмского арбитража по газовому спору "Нафтогаза" с "Газпромом" будет 31 мая.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Согласно отчетности "Газпрома", арбитраж должен вынести решение по двум искам 30 июня. "Нафтогаз" ожидал решения арбитража в Стокгольме по спору с "Газпромом" о поставках газа в Украину уже в мае.

    "Сегодня будет решение Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома", — сказала Беца, отвечая на вопрос, когда будет обнародовано решение.

    "Но я не хотела бы сейчас спекулировать этим решением. Как только оно будет объявлено, мы дадим комментарий по этому поводу", — добавила она.

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