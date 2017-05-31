Газовый спор. Решение Стокгольмского арбитража будет 31 мая - МИД

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что решение Стокгольмского арбитража по газовому спору "Нафтогаза" с "Газпромом" будет 31 мая.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Согласно отчетности "Газпрома", арбитраж должен вынести решение по двум искам 30 июня. "Нафтогаз" ожидал решения арбитража в Стокгольме по спору с "Газпромом" о поставках газа в Украину уже в мае.

"Сегодня будет решение Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома", — сказала Беца, отвечая на вопрос, когда будет обнародовано решение.

"Но я не хотела бы сейчас спекулировать этим решением. Как только оно будет объявлено, мы дадим комментарий по этому поводу", — добавила она.

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