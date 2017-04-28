Теракт в Стокгольме: число жертв возросло

СТОКГОЛЬМ, 28 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Число жертв теракта в Стокгольме, который произошел 7 апреля, возросло до пяти человек: в больнице скончалась женщина, получившая травмы во время наезда грузовика на толпу людей в центре города, сообщает стокгольмская полиция.

"Утром 28 апреля скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в больнице Южной Швеции после травм, которые она получила во время теракта на Дроттнинггатан", — говорится в сообщении для прессы.

Напомним, 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. Власти классифицировали произошедшее как теракт.

Главным подозреваемым в преступлении считается 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Его задержали в день преступления и с тех пор он находится под стражей.