"Газпром" значительно увеличил сумму претензий к "Нафтогазу" в Стокгольме

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" увеличил сумму требований к НАК "Нафтогаз Украины" в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов, следует из отчета "Газпрома" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Уточненная сумма требований ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" составила свыше 37 миллиардов долларов, она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", — говорится в отчете.

Последняя называвшаяся самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма — 31,759 миллиарда долларов, в основном, касающиеся штрафов по режиму "бери или плати". В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати".

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года, сообщает Прайм.

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Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом. Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что НАК не будет оплачивать счет "Газпрома" до решения Стокгольмского суда.

"Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом". При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет.