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    В Стокгольме полиция провела две операции, четыре человека задержаны - СМИ

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    (обновлено: )5201
    Согласно информации, в Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    TT News Agency/Noella Johansson

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Правоохранители Стокгольма провели во второй половине субботы две операции в столичном микрорайоне Ворберг и в центре Стокгольма. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
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    По данным издания, в Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей, отмечает газета.

    Однако подтверждений полиции того, задержан ли кто-то и связано ли это с терактом в Стокгольме, пока нет.

    В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.

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