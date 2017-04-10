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    Теракт в Стокгольме: в больнице остаются девять человек

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    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне (83)

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    В сообщении для прессы отдела здравоохранения администрации Стокгольма уточняется, что травмы семерых пострадавших в результате инцидента в Стокгольме оцениваются как легкие.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    REUTERS Per Haljestam

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина, Людмила Божко. В результате наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме в больнице остаются девять пострадавших, из которых два человека находятся в тяжелом состоянии.

    Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время возложения цветов на месте теракта в Стокгольме
    dailymail.co.uk
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    "Девять пациентов по-прежнему находятся в больнице. У двоих из них серьезные травмы. Травмы семерых оцениваются как легкие", — говорится в сообщении для прессы отдела здравоохранения администрации Стокгольма.

    В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

    Полиция Стокгольма арестовала двоих человек по подозрению в совершении теракта. В пятницу был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, по имеющимся данным, находился за рулем грузовика. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго подозреваемого задержали в воскресенье утром, информации о нем пока нет.

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