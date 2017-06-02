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    Эксперт о госдолге Украины: ситуацию спасет лишь рост промышленности

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    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин заявил, что в мире практически нет ни одной страны, которая бы не имела долгов, а ситуацию в Украине может спасти рост промышленности.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Согласно новому прогнозу, промышленность должна увеличиться на 1,4% за 2017 год. Если мы посмотрим результаты работы за первые четыре месяца, то, по данным Госстата, наша родная промышленность сократилась на 6%", — заявил Олег Пендзин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По словам эксперта, гораздо больше опасений вызывает не соотношение долга к ВВП, а ситуация с ростом экономики Украины, который является  единственным основанием для нормального обслуживания долга и беспроблемного существования страны.

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    По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% — до 72,35 млрд долларов.

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