Эксперт о госдолге Украины: ситуацию спасет лишь рост промышленности

"Согласно новому прогнозу, промышленность должна увеличиться на 1,4% за 2017 год. Если мы посмотрим результаты работы за первые четыре месяца, то, по данным Госстата, наша родная промышленность сократилась на 6%", — заявил Олег Пендзин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По словам эксперта, гораздо больше опасений вызывает не соотношение долга к ВВП, а ситуация с ростом экономики Украины, который является единственным основанием для нормального обслуживания долга и беспроблемного существования страны.

Читайте также: Украина движется к 100% объему госдолга – экономист

По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 1,38 млрд долл., или на 1,9% — до 72,35 млрд долларов.