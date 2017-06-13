Массовые задержания на акциях оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге

Полиция в понедельник, 12 июня, задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"За различные нарушения в отделы полиции доставлено 500 участников для разбирательства", — сказала Волк.

По ее словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3 500 человек.

Ранее также сообщалось, что во время несанкционированной акции оппозиции в Москве были задержаны около 150 человек. Также сообщалось, что суд арестовал на 30 суток российского оппозиционера Алексея Навального.