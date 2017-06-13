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    Массовые задержания на акциях оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге

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    По данным полиции, в несанкционированном мероприятии в Санкт-Петербурге приняли участие около 3 500 человек, были задержаны около 500 человек.
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    Полиция в понедельник, 12 июня, задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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    "За различные нарушения в отделы полиции доставлено 500 участников для разбирательства", — сказала Волк.

    По ее словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3 500 человек.

    Ранее также сообщалось, что во время несанкционированной акции оппозиции в Москве были задержаны около 150 человек. Также сообщалось, что суд арестовал на 30 суток российского оппозиционера Алексея Навального

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