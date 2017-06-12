МВД России: Навальный задержан за призывы к несанкционированной акции

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В ГУ МВД подтвердили задержание оппозиционера Алексея Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

"Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы — на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд для принятия решения", — сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

Отмечается, что протоколы будут составлены по статьям "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП), "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

Жена оппозиционера Алексея Навального заявила в понедельник в Twitter о его задержании в понедельник в подъезде дома. Накануне Навальный призывал перенести согласованную властями Москвы акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.Привет. Это Юля Навальная.

— Alexey Navalny (@navalny) 12 червня 2017 р.

​Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где проходят народные гуляния в День России.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы.