Навального арестовали на месяц за призывы к несанкционированной акции

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, а также за неповиновение правоохранительным органам, передает РИА Новости.

"Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток", — огласил решение судья.

Срок ареста судья решила исчислять с 12 июня.

Согласно протоколу, Навальный осужден по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Его адвокаты настаивали, что доказательств того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального, нет. "В протоколе не указано место и время совершения администратиного правонарушения и не указано, какое именно несанкционированное мероприятие он организовывал", — сказал адвокат Вадим Кобзев.

Адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда.

На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в ее беспристрастности.

Пресс-служба полиции ранее сообщила, что Навальный, разместивший в интернете призывы переместиться с проспекта академика Сахарова, где прошло согласованное мэрией Москвы мероприятие оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан и на него составлены протоколы об административных правонарушениях. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.

Навальный обвиняется в "повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции" (19.3 КоАП).

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) РФ Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе несанкционированной акции 26 марта.

Ранее члены президентского Совета по правам человека РФ выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.