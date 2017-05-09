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    Российский оппозиционер Навальный показал свое фото после операции на глазу

    (обновлено: )25
    Алексей Навальный, выехавший на операцию в Барселону, сообщил, что сообщил, что зрение будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев.
    Алексей Навальный
    navalny.com

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что находится в Барселоне, где ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.

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    "Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться", — написал Навальный на своей странице в Instagram.

    Оппозиционер также сообщил, что зрение будет восстанавливаться несколько месяцев.

    "Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)", — написал Навальный.

    navalny4
    Российский оппозиционер Алексей Навальный

    Дважды условно осужденный к лишению свободы Навальный на днях получил загранпаспорт, о чем сообщил на своем сайте. Оппозиционер заявлял, что планирует выехать за рубеж для лечения ожога роговицы глаза, который он получил в ходе нападения в Москве в конце апреля, когда неизвестные облили его зеленкой.

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    Инспектор ФСИН ранее предупредила Навального через его защитника о невозможности выехать за границу. Однако позднее временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков пояснил РИА Новости, что приговор Навальному по делу о хищении у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

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