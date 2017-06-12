В Киеве задержана группа лиц за легализацию российских преступников

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева и Национальная полиция разоблачили группу лиц, которые способствовали получению гражданства Украины российскими преступниками, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В городе Киев… разоблачены и задержаны участники преступной группы, которые способствовали незаконному получению гражданства Украины лицами, находящимися в уголовном розыске, и их незаконной легализации на Украине", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что представители указанной группы предоставляли Государственной миграционной службе поддельные документы, на основании которых разыскиваемым лицам давали гражданство Украины, а потом устраивали фиктивные браки с украинками, чтобы подозреваемые в совершении преступлений остались с фамилией фиктивной жены. Сам брак скоро разрывали.

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"Кроме того, некоторые лица даже имитировали свою гибель на территории Украины, чтобы в дальнейшем быть снятыми с розыска в РФ", — добавили в ведомстве.

Таким образом группа способствовала легализации пятерых граждан РФ, которые разыскивались за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Среди них, в частности, экс-начальник управления организации материально-технического обеспечения МВД Российской Федерации, помощник заместителя министра МВД РФ, который разыскивался за растрату бюджетных средств, его пособник, организатор и участники преступных организаций и другие лица", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уже сообщено о подозрении четырем задержанным людям, в том числе помощнику заместителя министра МВД РФ. У фигурантов дела обнаружили и изъяли внутренние и международные паспорта разных стран, поддельные виды на жительство, служебные удостоверения, оружие, деньги — более 230 тысяч гривен, 134 тысячи долларов, более 14 тысяч евро и 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на президента Петра Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства.