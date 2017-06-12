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    СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект

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    По данным СБУ, участники преступной группировки собирались ограбить ювелирный магазин в городе Коростень. С целью "отвлечь внимание правоохранителей", они планировали подорвать стратегическое здание вблизи города.
    СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной преступной группировки, которые подозреваются в подготовке взрыва стратегического объекта в Житомирской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

    Служба безопасности Украины
    Украинское фото
    Эксперт об СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

    "В Житомирской области СБУ задержала участников ОПГ, которые планировали взорвать стратегический объект", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, участники группировки собирались ограбить ювелирный магазин в городе Коростень. С целью "отвлечь внимание правоохранителей", они планировали подорвать стратегическое здание вблизи города, заявили в СБУ.

    "Группировка состояла из бывшего инструктора разведки войск специального назначения и двух местных жителей. Организатором преступления был местный криминальный "авторитет". Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств", — добавили в ведомстве.

    Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном деле по статьям "приготовление к преступлению", "разбой" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", сообщили в СБУ.

    Служба безопасности Украины
    СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект

    Ранее сообщалось, что ограбление магазина элитных часов "Секунда" произошло в ночь на пятницу в центре столицы недалеко от здания СБУ.

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