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    Общество

    Крупнейший украинский провайдер заблокировал доступ к российским сайтам

    Тема:

    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (715)

    (обновлено: )50017
    Президент Wnet отметил, что компания после обнародованного указа о запрете на доступ к российским соцсетям направила письма в компетентные органы Украины с просьбой предоставить техрегламент по выполнению этого решения.
    Интернет
    Из открытых источников

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Крупнейший украинский интернет-провайдер Wnet заблокировал доступ к попавшим в санкционный список российским интернет-ресурсам, сообщил в понедельник на пресс-конференции президент компании Алексей Клещевников.

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    Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники спецслужбы проводят обыски в офисе Wnet. По ее словам, следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти.

    По словам президента Wnet, компания после обнародованного указа президента о запрете на доступ к российским соцсетям направила письма в компетентные органы Украины с просьбой предоставить технический регламент по выполнению этого решения.

    "Мы написали письма во все компетентные органы. Мы понимаем ситуацию, надо — значит надо, и готовы были заблокировать. Ответа мы не получили до 31 мая", — сказал Клещевников.

    По его словам, письмо о способах блокировки российских соцсетей компания получила 31 мая, а 1 июня Служба безопасности провела обыски. "Конечно, сейчас мы уже все заблокировали, изучаем дальше технические возможности, как это сделать правильно, а пока сделали как они (киберполиция — ред.) предлагают", — добавил он.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.

    В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

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