Глава "Сбербанка" прокомментировал ситуацию с "Яндексом" в Украине

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что банк как акционер "Яндекса" надеется на урегулирование ситуации с ограничением работы сервиса в Украине.

"Честно говоря, очень жаль, очень жаль, что граждане Украины будут лишены возможности доступа к лучшей компании на рынке в части русскоязычного и украиноязычного сегмента. У "Яндекса" самые лучшие сервисы в части распознавания языков, скорости поиска и объема хранения информации в нашей географии. Конечно, будет очень жаль, если жители Украины такую возможность потеряют", — сказал Греф.

"Конечно, это потеря для "Яндекса". К сожалению, пока произошла блокировка счетов и в том числе такого сервиса, как "Яндекс Такси", на Украине, хотя формально он не попал под запрет. И, конечно, хотелось бы максимально быстро видеть какое-то урегулирование этой ситуации. Разобщение бизнеса несет долгосрочный ущерб как бизнесу нашей страны, так бизнесу Украины и гражданам Украины", — добавил глава "Сбербанка".

"Сбербанку" принадлежит 75% в компании "Яндекс-Деньги", входящей в группу "Яндекс.

Как заявил ранее в четверг гендиректор компании в РФ Александр Шульгин, "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес в Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей.