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    Глава "Сбербанка" прокомментировал ситуацию с "Яндексом" в Украине

    Тема:

    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (699)

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    По словам Грефа, ему жаль, что "граждане Украины будут лишены возможности доступа к лучшей компании на рынке в части русскоязычного и украиноязычного сегмента".
    Герман Греф
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что банк как акционер "Яндекса" надеется на урегулирование ситуации с ограничением работы сервиса в Украине.

    На месте обысков в Яндексе в киевском офисе
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    "Честно говоря, очень жаль, очень жаль, что граждане Украины будут лишены возможности доступа к лучшей компании на рынке в части русскоязычного и украиноязычного сегмента. У "Яндекса" самые лучшие сервисы в части распознавания языков, скорости поиска и объема хранения информации в нашей географии. Конечно, будет очень жаль, если жители Украины такую возможность потеряют", — сказал Греф.

    "Конечно, это потеря для "Яндекса". К сожалению, пока произошла блокировка счетов и в том числе такого сервиса, как "Яндекс Такси", на Украине, хотя формально он не попал под запрет. И, конечно, хотелось бы максимально быстро видеть какое-то урегулирование этой ситуации. Разобщение бизнеса несет долгосрочный ущерб как бизнесу нашей страны, так бизнесу Украины и гражданам Украины", — добавил глава "Сбербанка".

    "Сбербанку" принадлежит 75% в компании "Яндекс-Деньги", входящей в группу "Яндекс.

    Как заявил ранее в четверг гендиректор компании в РФ Александр Шульгин, "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес в Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей. 

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