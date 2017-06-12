Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

Несмотря на вступление в силу санкций против российских интернет-ресурсов, в мае социальная сеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым сайтом среди украинцев. Об этом свидетельствуют обновленные данные SimilarWeb.

При этом месячный трафик, поступающий из Украины, на заблокированных ресурсах снизился. соцсети Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы

В частности, число посещений сети "ВКонтакте" из Уанета уменьшилось на 15.37%. В то же время на 11.09% увеличился трафик из Германии.

"Одноклассники" потеряли 17.62% украинского трафика. При этом в общем рейтинге ресурс остался на прежней 4-ой позиции.

Трафик Yandex.ua снизился в целом на 12.24%. Однако если число визитов из Украины уменьшилось на 15.84%, то количество посещений из США увеличилось на 246%, а из Нидерландов на 126.6%. В общем рейтинге Yandex.ua спустился с 5-й на 6-ю позицию.

Просел на 16.20% и украинский трафик Mail.Ru. Позиция ресурса в рейтинге снизилась с 7-ой на 8-ю.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.