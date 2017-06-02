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    Общество

    Основатель "Яндекса" предупредил о деградации качества интернета в Украине

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (701)

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    По мнению Аркадия Воложа, через три года никто не будет заниматься специально Украиной в отсутствие конкуренции, и простые пользователи "начнут ощущать это очень скоро".
    Генеральный директор Яндекса Аркадий Волож. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Основатель и гендиректор компании "Яндекс" Аркадий Волож считает, что качество интернета в Украине "деградирует очень быстро" после решения властей запретить российские соцсети и поисковые системы.

    На месте обысков в Яндексе в киевском офисе
    Фото из открытых источников
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    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    "Мы видим (измеряем) качество сервисов на неконкурентных рынках. Через три года в отсутствие конкуренции никто не будет заниматься специально Украиной. Качество абсолютно всего интернета в Украине деградирует очень быстро. И простые пользователи начнут ощущать это очень скоро. Не будет не только хорошего поиска, или такси, или карт. Не будет мелочей: не будет расписаний кинотеатров или электричек", — заявил Волож в интервью газете "Ведомости".

    Он выразил сожаление, что "надуманные теории заговора" влияют на принятие подобных решений.

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    "Мы строили свои сервисы более 10 лет, все время инвестируя в Украину. Только-только начали выходить на прибыль", — заявил основатель "Яндекса".

    Накануне директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков сообщил РИА Новости, что руководство решило закрыть свои офисы в Киеве и Одессе после включения в санкционный список Украины; сотрудникам будет предложена работа в офисах компании в других странах.

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