"Яндекс" огласил свои планы по Украине

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес в Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей, заявил в интервью телеканалу НТВ гендиректор компании в РФ Александр Шульгин.

Он напомнил, что компания "крайне разочарована" действиями властей Украины.

"Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства. Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес в Украине будет сокращено или обнулено", — заявил он на полях ПМЭФ-2017, сообщает Прайм.

В понедельник Служба безопасности Украины провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что спецслужба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины". В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергли, заявив, что ни у сотрудников, ни у руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".