"Яндекс" прекращает работу в Украине - СМИ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Компания "Яндекс" прекращает работу своих украинских подразделений, сотрудникам предлагают переезжать в Россию, сообщил "Таймер" со ссылкой на источники на предприятии.

Как стало известно, руководство компании думает над официальным оформлением увольнений имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия.

Желающим предлагают переехать в Россию, где компания обеспечит их работой в местных подразделениях.

Официально объявить о закрытии в компании планируют уже в первых числах июня.

Ранее стало известно, что руководство социальной сети "ВКонтакте" решило закрыть офис в Киеве.

РИА Новости Украина Табу на российские соцсети и поисковики: как упала посещаемость. Инфографика

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.