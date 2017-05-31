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    Общество

    "Яндекс" прекращает работу в Украине - СМИ

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (686)

    (обновлено: )18703
    Как стало известно, руководство компании думает над официальным оформлением увольнений имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия.
    Яндекс
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Компания "Яндекс" прекращает работу своих украинских подразделений, сотрудникам предлагают переезжать в Россию, сообщил "Таймер" со ссылкой на источники на предприятии.

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    hromadske.ua
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    Как стало известно, руководство компании думает над официальным оформлением увольнений имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия.

    Желающим предлагают переехать в Россию, где компания обеспечит их работой в местных подразделениях. 

    Официально объявить о закрытии в компании планируют уже в первых числах июня.

    Ранее стало известно, что руководство социальной сети "ВКонтакте" решило закрыть офис в Киеве.

    РИА Новости Украина
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    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей

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