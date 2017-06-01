"Яндекс" принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе - компания

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе после включения в санкционный список Украины; сотрудникам будет предложена работа в офисах компании в других странах, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

"Компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам", — сказал Манджиков.

"Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах "Яндекса" в разных странах", — добавил он.

Ранее стало известно, что руководство социальной сети "ВКонтакте" решило закрыть офис в Киеве.

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Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Напомним, в представительстве соцсети "ВКонтакте" в Украине заявили, что введенные санкции направлены в первую очередь против миллионов украинских интернет-пользователей.