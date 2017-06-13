Генштаб о новом перечне званий в ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о подготовке к внедрению новой системы воинских званий для лиц сержантского и старшинского состава.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы относительно перечня званий военнослужащих", зарегистрированном в Верховной Раде, в украинской армии планируют ввести такие звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. Также будет изменен перечень корабельных званий: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

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Новый перечень званий был разработан на основании международного опыта ВСУ и в соответствии со стандартами НАТО.

В Генштабе подчеркнули, что внедрение новой системы званий сержантского и старшинского состава должно обеспечить более эффективное использование сержантов и старшин, способствовать развитию профессионального сержантского корпуса ВСУ, а также ознаменовать отказ от постсоветских армейских стереотипов.