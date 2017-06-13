наверх
13.06.201700:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Генштаб о новом перечне званий в ВСУ

    (обновлено: )9902
    Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы относительно перечня званий военнослужащих" в украинской армии планируют ввести такие звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
    Канал на Youtube Генеральный штаб ВСУ

    В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о подготовке к внедрению новой системы воинских званий для лиц сержантского и старшинского состава.

    Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы относительно перечня званий военнослужащих", зарегистрированном в Верховной Раде, в украинской армии планируют ввести такие звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. Также будет изменен перечень корабельных званий: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

    Смотрите также — В Черкассы стянули силовиков: масштабные учения

    Новый перечень званий был разработан на основании международного опыта ВСУ и в соответствии со стандартами НАТО.

    В Генштабе подчеркнули, что внедрение новой системы званий сержантского и старшинского состава должно обеспечить более эффективное использование сержантов и старшин, способствовать развитию профессионального сержантского корпуса ВСУ, а также ознаменовать отказ от постсоветских армейских стереотипов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Очередь за биометрическими паспортами
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit