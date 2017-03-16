Хроника 15 марта: госблокада Донбасса, силовики в Раде, протесты в Сумах

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 15 марта, СНБО постановил прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения, президент Петр Порошенко выступил за принятие закона по возвращению Донбасса, а на заседание Верховной Рады пришли силовики. Также накануне в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

СНБО постановил прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения

СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

Порошенко выступил за принятие закона по возвращению Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко выступил за принятие Верховной Радой на основе минских соглашений закона, который обеспечил бы возвращение украинского суверенитета в Донбасс. Глава государства не пояснил сути и содержания этого закона. При этом он выступил против принятия закона об оккупированных территориях, которого требуют отдельные политики, поскольку такой закон "отрежет" Донбасс от Украины.

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Бессрочная акция протеста под Сумской ОГА в поддержку блокады Донбасса

В Сумах возле здания областной госадминистрации (ОГА) активисты начали бессрочную акцию протеста. Протестующие, в частности, требуют отставки главы Сумской ОГА Владимира Токара за того, что тот не собрал внеочередную сессию по вопросу разгона блокады в Донбассе. Кроме того, активисты требуют отставки и осуждения Министра внутренних дел Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Военные в Раде, блокада трибуны

Утром на заседании парламента ряд фракций выступили с заявлением, в котором критиковались действия внефракционного депутата Владимира Парасюка. Участники конфликта с нардепом под Славянском выступили в Раде с речью. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид досрочно закрыла утреннее заседание парламента после того, как по требованию ряда фракций в сессионный зал зашли силовики — участники конфликта в Славянске.

Нардеп устроил драку на блокпосту в Донбассе: полиция применила оружие

Столкновения между полицией и сторонниками блокады Донбасса снова произошли на блокпосту в Донецкой области, один полицейский пострадал, сообщило областное управление Нацполиции Украины. В полиции сообщили, что конфликт возник по "схеме Парасюка" — на блокпосту для проверки была остановлена автоколонна во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом, часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва.

ДТЭК объявил о потере управления над предприятиями в ДНР и ЛНР

Крупнейшая в Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заявила о потере управления над предприятиями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. "ДТЭК заявляет о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении на сайте компании.

Пикет "Сбербанка" в Киеве и замурованное отделение в Днепре

Представители украинской партии "Национальный корпус", организованной на базе нацбатальона "Азов", установили две палатки возле центрального офиса "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заблокировали отделение "дочки" российского "Сбербанка" в Днепре бетонными блоками. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка".

Суд признал необоснованным арест Ефремова

Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова по статье Уголовного кодекса, в соответствии с которой он был арестован. В январе Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Речь идет об обвинении по ряду статей, в том числе о "государственной измене".

Ryanair в Украине

С октября 2017 года ирландский лоукостер Ryanair будет выполнять 15 рейсов в неделю из Киева и 16 рейсов в неделю из Львова. Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан на совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Из Киева самолеты будут летать в Лондон, Стокгольм, Эйндховен и Манчестер. Из Львова можно будет добраться в Краков, Вроцлав, Будапешт, Берлин, Мемминген, Эйндховен и Лондон.

Суд приостановил действие нового миграционного указа Трампа

Судья в американском штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Парламентские выборы в Нидерландах

Праволиберальная нидерландская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, лидирует на парламентских выборах по результатам подсчета 54% голосов. Нижняя палата парламента Нидерландов (Генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Именно нижней палате принадлежат права законодательной инициативы и внесения поправок.

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Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, и с тех пор проводится ежегодно, причем мероприятия Дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.