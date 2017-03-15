Порошенко выступил за принятие закона по возвращению Донбасса

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выступил за принятие Верховной Радой на основе минских соглашений закона, который обеспечил бы возвращение украинского суверенитета в Донбасс.

"Моя позиция – мы должны принять закон, который обеспечит возвращение украинского суверенитета в Донбасс. Это будет на основе минских соглашений", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

Глава государства не пояснил сути и содержания этого закона.

При этом он выступил против принятия закона об оккупированных территориях, которого требуют отдельные политики, поскольку такой закон "отрежет" Донбасс от Украины.

Некоторые фракции Верховной рады требуют принятия закона об оккупированных территориях, который должен гарантировать прекращение торговли с Донбассом. Порошенко ранее заявил, что признание Киевом неподконтрольных ему территорий Донбасса "оккупированными" разрушит минский процесс.