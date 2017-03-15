ДТЭК объявил о потере управления над предприятиями в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заявила о потере управления над предприятиями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"ДТЭК заявляет о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении на сайте компании.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.