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    Экономика

    ДТЭК объявил о потере управления над предприятиями в ДНР и ЛНР

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    (обновлено: )60250
    В сообщении на сайте энергокомпании Рината Ахметова говорится, что ДТЭК потерял управление предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.
    Ситуация на Луганской ТЭС
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заявила о потере управления над предприятиями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Блокада Донбасса, двойное гражданство, запретный русский в ВР. Мнение эксперта

    "ДТЭК заявляет о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении на сайте компании.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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